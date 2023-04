Guardiola schwärmt von Haaland: «Auf dem Level mit Ronaldo und Messi»

Erling Haaland trifft und trifft und trifft. Trainer Pep Guardiola kann von seinem Stürmer demzufolge nur schwärmen.

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City erzielte Erling Haaland bereits 44 Tore in 38 Pflichtspielen. Am Samstag traf der Norweger beim 4:1-Sieg gegen den FC Southampton erneut doppelt. Bei «Match of the Day» schwärmte Pep Guardiola danach folgendermassen: «Sein zweites Tor war unglaublich. Es ist nicht einfach, den Ball aus dieser Höhe runterzubringen. Unglaublich, dass er bei seiner Größe die Beweglichkeit hat. (…) Sein Talent ist ausserordentlich und wir brauchen ihn.»

Haaland habe das Spiel «verändert», so der Katalane weiter: «Bei den Top-Torjägern haben wir zwei unglaubliche Jahrzehnte mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erlebt. Er ist auf ihrem Level.» Die Citizens sind froh, nach einer Verletzungspause wieder auf Haaland setzen zu können, zumal es bereits am Dienstag im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern geht.

adk 9 April, 2023 11:58