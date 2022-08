“Hat einen unglaublichen Torriecher”: Guardiola schwärmt von Haaland

Erling Haaland hat beim 4:2 Manchester Citys gegen Crystal Palace seinen ersten Hattrick in der Premier League erzielt. Der Torjäger präsentiert sich glücklich, auch sein Trainer Pep Guardiola schwärmt.

“Ich fühle mich wirklich gut, ich muss nicht viel sagen, denn das Gefühl ist fantastisch. Natürlich braucht es seine Zeit, bis man die Leute gut kennt, aber ich weiss, dass es kommen wird und wir noch besser werden”, sagte Erling Haaland nach seinen drei Toren am Samstag.

Pep Guardiola lobte seinen Schützling: “Erling hat das gemacht, was er tut, seit er auf der Welt ist. Was er schon sein ganzes Leben lang gemacht hat, überall, wo er war, hat er seine Tore erzielt. Er hat einen unglaublichen Torriecher.” Am Mittwoch (20.30 Uhr) geht es für Manchester City weiter – und zwar gegen Nottingham Forest.

adk 28 August, 2022 12:28