Ilkay Gündogan denkt an Trainerkarriere

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan kann sich sehr gut vorstellen, künftig als Trainer zu arbeiten.

Erst einmal konzentriert sich der 29-jährige Profi von Manchester City auf seine Profikarriere. Doch, dass er anschliessend einen Weg als Trainer einschlägt, kann er sich gut vorstellen, wie erim Gespräch mit “RTL/ntv” presigab: “Ich will’s jetzt nicht versprechen, aber ich kann mir das gut vorstellen”, so der Mittelfeldprofi. Ganz so schnell wird diese zweite Karriere allerdings nicht kommen: Ilkay Gündogan ist noch bis 2023 an die Citizens gebunden.

Gute Lehrmeister hatte er während seiner Karriere aber definitiv, wie er betont: “Fussballerisches Know-how habe ich, glaube ich. Und ich habe mit Pep, Kloppo oder Thomas Tuchel, den ich auch sehr schätze, extrem gute Trainer gehabt, da ist es natürlich naheliegend.”

Vorerst zählt Pep Guardiola auf Gündogan: Unter dem Spanier ist der Spielgestalter im Zentrum meist gesetzt.

psc 31 März, 2020 15:25