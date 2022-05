Abgang bei City? Ilkay Gündogan will mit der Klubleitung reden

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan wird bei Manchester City medial als Transferkandidat gehandelt. Jetzt äussert sich der 31-Jährige zu seinen Zukunftsplänen.

Noch ist sich Gündogan offenbar nicht ganz klar, wie und wo es für ihn ab Sommer weitergeht. “Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und unsere Ideen und Pläne austauschen, und dann wird man sehen, was dabei herauskommt”, sagt Gündogan im Interview mit dem “kicker”. Zunächst einmal müsse er in aller Ruhe in sich gehen.

Angeblich droht Gündogan bei einem City-Verbleib zunehmend die Ersatzbank. Bereits in der Rückrunde setzte City-Coach Pep Guardiola immer wieder auf andere Kräfte – so auch im Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid, wo der Spielmacher zunächst gar nicht und im Rückspiel nur als Joker zum Zug kam.

Die Frage sei nun, “ob und wann ich noch einmal etwas Neues machen möchte”, so Gündogan weiter: “Diese Frage habe ich für mich selbst tatsächlich aber auch noch nicht beantwortet.” Fussballerisch gebe es “nach wie vor keine bessere Adresse als Manchester City unter Pep Guardiola. Das wird sich die nächsten Jahre auch kaum ändern.”

Für ein weiteres Jahr steht der Spielgestalter bei den Skyblues noch unter Vertrag.

psc 27 Mai, 2022 10:34