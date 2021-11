Jack Grealish plant bereits die Rückkehr zu Aston Villa

Der englische Nationalspieler Jack Grealish wechselte in diesem Sommer für satte 117,5 Mio. Euro von seinem Stammklub Aston Villa zu Manchester City. Wenige Monate nach dem Transfer spricht der 26-jährige Spielmacher bereits von der Rückkehr nach Birmingham.

In absehbarer Zeit wird es dazu zwar nicht kommen. Grealish will in seiner Karriere aber unbedingt noch einmal für Aston Villa auflaufen. “Es ist ein Klub, der mir sehr am Herzen liegt und ich hoffe sehr, dass ich dorthin zurückkehren kann. Das habe ich immer im Hinterkopf gehabt”, sagt der Offensivspezialist dem “Telegraph”.

Grealish wurde bei Aston Villa ausgebildet und verbrachte auch die ersten sieben Profijahre für den Verein. 2018 stand er bereits kurz vor einem Abgang. Ein möglicher Transfer zu Tottenham wurde dann aber nicht in die Tat umgesetzt. Drei Jahre später schnappte ManCity zu. Dort hat er in bislang 15 Spielen zwei Treffer und drei Assists markiert. Die hohen Erwartungen konnte er bislang aber nicht erfüllen. Prompt musste er zuletzt auf die Ersatzbank oder gar Tribüne.

psc 30 November, 2021 16:13