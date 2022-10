Jürgen Klopp schwärmt von Erling Haaland: «Bester Stürmer der Welt»

Der FC Liverpool trifft am Sonntag (17.30 Uhr) im Spitzenspiel der Premier League auf Manchester City mit Erling Haaland. Jürgen Klopp stimmte vor dem Gigantenduell eine Eloge auf den Superstar an.

Jürgen Klopp schwärmt von Erling Haaland. «Wenn man gegen jemanden spielt, der im Moment der beste Stürmer der Welt ist, muss man dafür sorgen, dass er nicht so viele Bälle bekommt», sagte der Trainer des FC Liverpool während der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen Manchester City.

Klopp holte in Sachen Haaland sogar noch weiter aus: «Seine Abschlussqualitäten sind aussergewöhnlich, aber er bewegt sich sehr intelligent. Geschwindigkeit kann man nur nutzen, wenn man sie intelligent einsetzt. Sein Gesamtpaket macht ihn zu etwas Besonderem. Es gibt so viele Dinge, die einen Stürmer ausmachen, und bei City hat er einige der besten Spieler um sich herum, die Tore vorbereiten. Das passt perfekt.»

Mit 33 Toren zählt ManCity aktuell mit Abstand die meisten erzielten Treffer der Premier League, was freilich vor allem mit Haaland zu tun hat. Der im Sommer geholte Norweger kommt in seinen ersten neun Meisterschaftsspielen auf 15 Tore, dazu gesellen sich fünf Tore in drei Spielen der Champions League.

