Juventus: Sergio Agüero könnte Paulo Dybala ersetzen

Juventus könnte im Sommer Stürmer Paulo Dybala durch Sergio Agüero ersetzen.

Die Vertragsgespräche mit Dybala gestalten sich kompliziert. Bislang will der 27-jährige Argentinier die vorliegende Offerte der Turiner nicht akzeptieren. Da sein Vertrag nur noch bis Sommer 2022 läuft, könnte Juve im Sommer einen Verkauf forcieren, um noch eine Ablöse zu kassieren. Italienischen Medienberichten zufolge ist denkbar, dass die Turiner das Geld in eine Verpflichtung von Agüero investieren könnten. Der 32-Jährige wird Manchester City verlassen, wie in dieser Woche publik wurde. Er kann nach dieser Spielzeit ablösefrei wechseln.

psc 1 April, 2021 17:00