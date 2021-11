Doch kein Abgang von Sterling: ManCity arbeitet an Vertragsverlängerung

Raheem Sterling zeigte sich in dieser Saison zuweilen unzufrieden über seine Einsatzzeiten bei Manchester City. Zu einem Abgang des englischen Nationalspielers wird es aber nicht kommen.

Auch wenn der 26-jährige Angreifer zwischenzeitlich mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde und sogar selbst davon sprach, dass ihn ein Wechsel ins Ausland reizen würde, ist ein solcher doch in weiter Ferne – und war es wohl die ganze Zeit. Sterling ist noch bis 2023 an die Citizens gebunden und dort weiterhin ein wichtiger Spieler, wie sein Einsatz beim prestigeträchtigen 2:1-Sieg in der Champions League gegen Paris St. Germain zeigte.

Laut “Telegraph” arbeitet der Klub bereits konkret an einer langfristigen Vertragsverlängerung von Sterling. Dieser spielt seit mittlerweile mehr als sechs Jahren für die Skyblues und soll es auch weiterhin tun.

psc 26 November, 2021 09:11