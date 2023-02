Kein Wechsel während 90 Minuten: Pep Guardiola reagiert genervt

Pep Guardiola entschied sich beim 1:1 in der Champions League bei RB Leipzig dazu, keinen einzigen Spielerwechsel vorzunehmen, obwohl sein Team in der zweiten Halbzeit deutlich abgebaut hat. Als er von einem Reporter nach der Partie darauf angesprochen wird, reagiert er schnippisch.

Wirklich erklären will sich der Spanier nicht. «Ich bin der Trainer und ich habe mich dazu entschieden, es so zu machen. So einfach ist das», sagt Guardiola, wobei er zumindest zugibt, darüber nachgedacht zu haben, Phil Foden zu bringen. Darauf verzichtete er aber ebenso wie auf eine Einwechslung des argentinischen Weltmeisters Julian Alvarez.

Auch City-Captain Ilkay Gündogan wird nach dem Spiel auf die Nicht-Wechsel seines Trainers angesprochen. Der Deutsche meint dazu: «Er hat sich heute so entschieden und wollte den Fluss in den letzten 15, 20 Minuten nicht noch einmal beeinflussen. Entsprechend galt es dann für uns, das zu akzeptieren.»

psc 23 Februar, 2023 10:06