Kevin de Bruyne bestätigt Vertragsgespräche mit ManCity

Kevin de Bruyne spielt mittlerweile seit mehr als fünf Jahren bei Manchester City. Seine Zukunft sieht der belgische Nationalspieler auch langfristig bei den Skyblues.

Gegenüber dem Fernsehsender “VTM Nieuws” bestätigt der 29-jährige Spielgestalter während der Länderspielpause nun Gespräche mit ManCity: “Ich bin glücklich in Manchester. Ich bin bei einem guten Klub mit einem guten Besitzer. Wir sind ein bisschen im Austausch – allerdings noch nicht fortgeschritten. Im Moment führe ich die Gespräche noch selbst.” De Bruyne ist noch bis 2023 an den Klub gebunden, in Eile befindet er sich deshalb nicht.

Dennoch scheinen alle Parteien auf eine noch längerfristige Zusammenarbeit hinzuarbeiten. “Ich würde gerne beim Klub bleiben, also ist es einfach. Wenn ich nicht bleiben wollte, bräuchte es jemanden, der vermittelt. Aber wenn man bleiben will, ist es nicht so schwierig”, so De Bruyne.

psc 16 November, 2020 10:27