Pep Guardiola hat schlechte Nachrichten für Leroy Sané

Obwohl Leroy Sané in der vergangenen Woche wieder mit der zweiten Mannschaft von Manchester City auflief, muss er auf sein Comeback bei den Profis wohl noch lange warten.

Für das FA Cupspiel bei Sheffield Wednesday ist der Flügelstürmer kein Thema, wie City-Coach Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz am Dienstag klarstellt. Vielmehr wird Leroy Sané wohl noch eine ganze Weile nicht zu einem Einsatz mit der Profi-Mannschaft kommen. “Jetzt dauert es Wochen und Wochen und Wochen, in denen man in der zweiten Mannschaft spielt, und vielleicht bekommt man dann einen Einsatz”, so Guardiola.

Sané muss wohl auf einen Einsatz in der Premier League hoffen, wo es für die Skyblues realistischerweise nicht mehr um den Titel geht: “Morgen ist ein unglaublich wichtiges Spiel für uns, vielleicht wird es in der Premier League einfacher zu spielen”, führt Guardiola aus.

Der Angreifer hatte sich jüngst nach guter und rascher Genesung von einem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer erholt. Im Mannschaftstraining ist er schon länger wieder dabei.

psc 3 März, 2020 21:48