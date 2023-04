Manchester City führt Gespräche mit Chelsea-Star

Der FC Chelsea wollte nach der Weltmeisterschaft eigentlich mit Mateo Kovacic über eine Vertragsverlängerung verhandeln. Stattdessen werden Wechselgespräche mit Manchester City geführt.

Manchester City tauscht sich mit Mateo Kovacic über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit aus. Nach Informationen des kroatischen TV-Senders «N1» laufen die Verhandlungen zwischen dem amtierenden englischen Meister und dem Management des 28-Jährigen.

Kovacic ist zwar noch bis 2024 an den FC Chelsea gebunden, könnte aufgrund der Auflagen des Financial Fairplay aber notgedrungen abgegeben werden. Die Londoner sollen eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro fordern. City-Trainer Pep Guardiola soll grosser Kovacic-Fan sein.

An der Stamford Bridge ist der zentrale Mittelfeldspieler nicht gesetzt, stand nur die Hälfte aller Begegnungen in der Premier League in der Startelf.

aoe 22 April, 2023 17:08