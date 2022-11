Manchester City weiter ohne Haaland: «Kein Risiko eingehen»

Erling Haaland wird derzeit am Toreschiessen gehindert. Der Norweger wird Manchester City weiterhin fehlen.

Wenn Manchester City am Mittwochabend (21 Uhr) in der Champions League gegen den FC Sevilla antritt, wird Erling Haaland abermals aussen vor sein. Dies bestätigte sein Trainer Pep Guardiola am Dienstag auf der Pressekonferenz.

«Er steht uns nicht zur Verfügung. Zwar fühlt er sich im Vergleich zu Samstag und Sonntag bereits besser, aber nicht bei 100 Prozent, wir wollen kein Risiko eingehen, es macht keinen Sinn. Hoffentlich wird er für Fulham zurück sein», so Guardiola. Bereits am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg gegen Leicester City fehlte Haaland Manchester City aufgrund einer Prellung am Fuss.

adk 1 November, 2022 13:56