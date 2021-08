ManCity-Abschied? Pep Guardiola nimmt Stellung

Pep Guardiola hat dementiert, dass er Manchester City definitiv verlassen wird, wenn sein Vertrag 2023 ausläuft.

Für Pep Guardiola ist offensichtlich noch nicht in Stein gemeisselt, dass er Manchester City in zweieinhalb Jahren verlassen wird. “Ich denke nicht daran, in zwei Jahren zu gehen. Ich kann in zwei Monaten gehen, wenn die Ergebnisse nicht gut sind oder die Vereinsspitze nicht zufrieden mit mir ist. Ich kann aber auch in drei Monaten oder in fünf Jahren gehen”, sagte Guardiola am Freitag. “Im Moment habe ich keine Gründe zu gehen.”

In dieser Woche war der Startrainer von einigen brasilianischen Medien mit den Worten zitiert worden, dass er den amtierenden Englischen Meister nach seinem Vertragsende verlassen werde, um zunächst eine Auszeit zu nehmen und im Anschluss eine Nationalmannschaft zu trainieren.

Guardiola ist seit 2016 Trainer der Citizens. In seiner bisherigen Amtszeit führte der Erfolgscoach City unter anderem zu drei Meisterschaften und einem Pokalsieg.

aoe 28 August, 2021 17:27