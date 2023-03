ManCity verstärkt die Bemühungen um Josko Gvardiol

Manchester City will seine Bemühungen um den kroatischen Nationalspieler Josko Gvardiol im Hinblick auf den Sommer verstärken.

Der 21-Jährige zählt zu den begehrtesten jungen Verteidiger der Welt. An der WM in Katar konnte er sich ebenso in Szene setzen wie aktuell bei seinem Verein RB Leipzig. Dort hat er im vergangenen September bis 2027 verlängert und fühlt sich nach eigenen Angaben sehr wohl. Allerdings hat Gvardiol in einem Interview kürzlich auch betont, dass die Premier League für ihn ein Ziel ist.

Die Citizens könnten diesen Wunsch bereits im Sommer erfüllen. Laut «Daily Star» sind sie hinter dem Leipzig-Profi her. Gvardiol könnte dabei Aymeric Laporte ersetzen, der wiederum mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht wird.

psc 5 März, 2023 17:37