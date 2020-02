Der Spanier ist mit dem Ausschluss der Citizens für zwei Jahre alles andere als einverstanden. “Das Wichtigste, das ich heute zu sagen habe, ist, dass die Vorwürfe unwahr sind. Sie sind einfach nicht wahr”, lässt sich Soriano in einer Mitteilung des englischen Meisters zitieren.

Weiter bestätigte er den Rekurs des Klubs. Man werde “alles tun, was wir können, um dies zu beweisen.” Der 52-Jährige weiter: “Wir sind ein nachhaltiger Fussballklub, wir sind profitabel, wir haben keine Schulden, unsere Konten wurden viele Male geprüft, von Rechnungsprüfern, von Regulierungsbehörden, von Investoren und das ist völlig klar.”

Der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne wurde bereits unmittelbar nach Bekanntgabe der Sperre am vergangenen Freitag angekündigt.

Dem Klub wird unter anderem vorgeworfen, Gelder des Klubbesitzers Abu Dhabi als Sponsorengelder aufgeführt zu haben, was gegen die Vorgaben des Financial Fairplay verstösst.

"The fans can be sure of two things.

"The first one is that the allegations are false. And the second is that we will do everything that can be done to prove so."

