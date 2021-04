Pep Guardiola überrascht mit Ansage: Kein neuer Stürmer im Sommer

Manchester City wird in diesem Sommer den Abgang von Rekordtorschütze Sergio Agüero verkraften müssen. Nach Aussage von Trainer Pep Guardiola wird aber kein neuer Stürmer verpflichtet.

Dies behauptet der Spanier am Freitag auf einer Pressekonferenz. Grund dafür ist die sehr angespannte Situation aufgrund der Corona-Pandemie. “Wir haben genug Spieler in der ersten Mannschaft und wir haben interessante Spieler in der Akademie. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht eine grössere Chance, dass wir für die nächste Saison keinen neuen Stürmer kaufen”, sagt er. Die aktuellen Preise würden dies “unmöglich” machen, führt Guardiola aus: “Wir können es uns nicht leisten. Alle Vereine haben finanzielle Probleme, auch wir.”

Seit der Ankündigung des nahenden Abgangs von Agüero wurden die Skyblues bereits mit diversen Stürmern in Verbindung gebracht. So etwa mit Spurs-Torjäger Harry Kane oder mit Jungstar Erling Haaland, für den Berater Mino Raiola derzeit gerade die Lage abcheckt.

Guardiola ist nach eigener Aussage mit Gabriel Jesus und Ferran Torres, der im vergangenen Sommer geholt wurde, zufrieden. Zudem gäbe es einige junge Talente, die demnächst den Sprung zu den Profis schaffen könnten.

Ob das letzte Wort in dieser Sache schon gesprochen ist, muss die Zukunft zeigen. Noch bleibt viel Zeit.

psc 2 April, 2021 16:36