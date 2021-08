Pep Guardiola: “Messi ist nicht in unseren Gedanken”

Die Skyblues haben am Donnerstagabend, kurz nachdem Barça die Trennung von Messi verkündet hat, Neuzugang Jack Grealish präsentiert. Der englische Nationalspieler erhält gleich die Rückennummer 10 und wird diesbezüglich keine Konkurrenz durch Messi erhalten. “Wir haben für Jack Grealish investiert und er wird die Nummer 10 tragen, weil wir überzeugt von ihm sind und dachten Leo (Messi) würde (bei Barça) bleiben. Aktuell ist Leo nicht in unseren Gedanken”, sagt der spanische Trainer am Freitag auf einer Pressekonferenz. Vom Messi-Aus in Barcelona sei auch er überrascht worden: “Es war für alle eine Überraschung, auch für mich. Ich habe weder mit ihm noch mit dem Präsidenten gesprochen, also weiss ich nicht, was passiert ist”, so Guardiola. “Laporta hat heute deutlich zu den Gründen Stellung bezogen. Als Fan hätte ich es gern gesehen, wenn er seine Karriere beim Klub beendet.”

Noch vor Jahresfrist sollen sich die Citizens intensiv um Messi bemüht haben. Die damalige Barça-Führung verhinderte aber einen Abgang des 34-jährigen Superstars. Nun scheint das Timing nicht zu passen. Ein Wechsel Messis zu Paris St. Germain wird indes immer wahrscheinlicher.

