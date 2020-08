ManCity führt Gespräche mit Kalidou Koulibaly

Napolis Abwehrspieler Kalidou Koulibaly weckt schon seit Jahren Begehrlichkeiten in der Premier League. In diesem Sommer könnte der antizipierte Transfer tatsächlich erfolgen.

Englischen Medienberichten zufolge führt Manchester City bereits informelle Gespräche mit den Beratern des 29-jährigen Senegalesen. Dieser will offenbar trotz Vertrag bis 2023 bei Napoli den nächsten Schritt gehen und in diesem Sommer wechseln. Bereits in der kommenden Woche wollen die Skyblues auch konkrete Gespräche mit Napoli führen. Die Italiener sollen durchaus bereit sein, sich in diesem Sommer von Koulibaly zu trennen. Zu welchem Preis und ob sich die Vereine diesbezüglich genügend annähern, ist offen.

Mit Nathan Aké hat ManCity zuletzt bereits einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Dabei soll es aber nicht bleiben. Die Defensive ist in dieser Saison das grosse Sorgenkind des englischen Vizemeisters.

psc 12 August, 2020 11:52