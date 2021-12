ManCity erklärt João Cancelo zum Schlüsselspieler – neuer Vertrag winkt

Der portugiesische Aussenverteidiger João Cancelo hat für Manchester City einen enormen Stellenwert. Dem 27-Jährigen winkt nun sogar ein neuer Vertrag.

Obwohl Cancelo ohnehin noch bis 2025 gebunden ist, soll er den Kontrakt laut Transferexperte Fabrizio Romano in den kommenden Monaten noch einmal verlängern. Demnach sind konkrete Gespräche geplant. Der portugiesische Nationalspieler wechselte 2019 für 28 Mio. Euro plus Danilo zu den Skyblues. In der aktuellen Saison bestritt er bereits 22 Pflichtspiele. City-Coach Pep Guardiola vertraut ihm voll und ganz.

psc 9 Dezember, 2021 16:25