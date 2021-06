ManCity-Kapitän Fernandinho bleibt an Bord

Der 36-Jährige unterzeichnet einen neuen Einjahresvertrag und bleibt seinem langjährigen Verein damit treu. “Für mich ist der Job noch nicht erledigt. Deshalb habe ich mich entschieden, ein weiteres Jahr hier zu bleiben und zu versuchen, dem Team und dem Klub zu helfen, die Ziele zu erreichen, die sie anstreben. Meiner Meinung nach können wir das schaffen, es gibt noch einiges zu verbessern, um diese Ziele zu erreichen. Wenn ich die Mannschaft weiterhin so führen kann, auf dem Platz und abseits des Platzes, um ihr zu helfen, sich zu verbessern und während der Spiele bessere Leistungen zu bringen, dann wäre ich der glücklichste Mensch dort”, sagt Fernandinho. Der Defensivstratege schnürt seine Schuhe seit acht Jahren für die Citizens.

June 29, 2021