ManCity muss wochenlang auf Kevin de Bruyne verzichten

Manchester City muss gleich für mehrere Wochen auf seinen Spielmacher Kevin de Bruyne verzichten.

Wie Trainer Pep Guardiola am Freitag verriet, fällt der 29-jährige Belgier wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel rund vier bis sechs Wochen aus. De Bruyne musste beim 2:0-Sieg gegen Aston Villa am Mittwoch ausgewechselt werden. Er wird somit unter anderem im FA Cup gegen den Viertligisten Cheltenham Town, im Schlagerspiel in der Premier League gegen Liverpool und auch im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Gladbach nicht dabei sein.

psc 22 Januar, 2021 16:51