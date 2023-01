ManCity ohne Haaland besser? Hamann mit steiler These

Manchester City verliert im Derby gegen Manchester United mit 1:2. Im Anschluss stellt Ex-Premier-League-Profi Dietmar Hamann eine steile These bezüglich Erling Haaland auf.

Für Manchester City gab es im Derby gegen Manchester United am Samstag nichts zu holen. Die Truppe von Coach Pep Guardiola verlor im Old Trafford mit 1:2. Top-Torjäger Erling Haaland konnte dabei nicht in Erscheinung treten. Und Dietmar Hamann meint, dass der amtierende Meister ohne den Norweger stärker aufgetreten ist.

«ManCity war ohne Haaland eine bessere Mannschaft, auch wenn er in dieser Saison 40 Tore schiesst», twitterte der frühere Profi der Citizens rund um das Spielende. In der Premier League belegt Manchester City weiterhin den zweiten Tabellenplatz. Der FC Arsenal kann den Vorsprung von fünf Punkten an der Tabellenspitze nun aber weiter ausbauen.

Man City was a better team without Haaland, even if he scores 40 goals this season — Didi Hamann (@DietmarHamann) January 14, 2023

adk 14 Januar, 2023 15:42