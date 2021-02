ManCity plant Verlängerung mit John Stones

Der englische Abwehrspieler John Stones soll seinen Vertrag bei Manchester City verlängern.

Der 26-Jährige ist nach einem eher schwierigen Start in die Saison inzwischen in der zentralen Verteidigung an der Seite von Sommer-Neuzugang Ruben Dias (23) gesetzt. Laut “Times” stösst City-Coach Pep Guardiola eine Vertragsverlängerung mit John Stones an. Der englische Nationalspieler ist nur noch bis Juni 2022 gebunden. Die Gespräche sollen im Sommer konkretisiert werden.

psc 10 Februar, 2021 11:28