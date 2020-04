ManCity-Star Walker feiert Sexparty mit zwei Escorts

Eklat um ManCity-Star Kyle Walker! Der Verteidiger wandte sich am Mittwoch an die Bevölkerung, damit diese zuhause bleibt. Einen Tag zuvor feierte der Engländer eine Sexparty.

In einem Video-Appell richtete sich Manchester City-Verteidiger Kyle Walker an die Bevölkerung und teilte noch am Mittwoch mit: “Bleibt zuhause, bleibt sicher”. Wie die britische Boulevardzeitung “Sun” berichtet, hat sich der Fussballprofi selbst aber nicht daran gehalten.

Angeblich soll Walker zusammen mit einem Kumpel am Abend zuvor eine Sexparty mit zwei Escort-Damen, die er eigens zu sich nach Hause bestellte, gefeiert haben. 2200 Pfund blätterte der 48-fache englische Nationalspieler dafür hin.

In England hagelt es für die Aktion des 29-Jährigen starke Kritik. Er selbst äusserte sich bereits zu den Geschehnissen und bat um Entschuldigung: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich öffentlich für meine Entscheidungen der letzten Woche entschuldigen. Ich verstehe, dass ich als Profi-Fussballer eine Vorbildfunktion habe. Deshalb möchte ich mich bei meiner Familie, meinen Freunden, dem Fussballklub, unseren Fans und der Öffentlichkeit entschuldigen, sie im Stich gelassen zu haben.”

Walkers Arbeitgeber, Manchester City, kündigte bereits in einem Statement an, den Profi zu sanktionieren.

adk 5 April, 2020 15:16