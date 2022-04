ManCity-Stürmer Gabriel Jesus verweigert Aussage zu seiner Zukunft

Der brasilianische Stürmer Gabriel Jesus erhielt am Wochenende beim Spiel zwischen Manchester City und Watford wieder einmal eine Bewährungschance in der Startelf. Der 25-Jährige nutzte sie auf ganzer Linie und steuerte ganze vier Treffer und einen Assist bei. Ob er nächste Saison noch für die Skyblues aufläuft, ist indes ungewiss.

Transferexperte Fabrizio Romano schrieb zuletzt, dass bereits eine Entscheidung für einen Transfer im Sommer gefallen sei. Dem ist aber offenbar nicht so. Zumindest gibt es Gabriel Jesus nach seinem Galaauftritt gegen die Hornets (noch) nicht zu. “Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken. Jetzt ist der beste Moment der Saison. Ich will geniessen, mich auf meine Mannschaft konzentrieren, mit meinen Teamkollegen um den Premier-League-Titel kämpfen. Ich habe sie mit meinen Mannschaftskameraden dreimal gewonnen. Ich weiss, wie sich das anfühlt, und ich möchte dieses Gefühl wieder haben. Und dann haben wir natürlich auch noch das schwierige Spiel am Dienstag gegen Real Madrid, und das ist mein Fokus.”

Jesus ist vertraglich noch für eine weitere Saison bis 2023 an City gebunden. Mit den Einsatzzeiten ist er aber nicht zufrieden. Sollte auch noch Erling Haaland zum Verein stossen, dürfte es für den Südamerikaner diesbezüglich noch schwieriger werden. Angeblich zeigt Ligakonkurrent Arsenal Interesse an ihm.

psc 25 April, 2022 15:18