ManCity suspendiert Benjamin Mendy nach Vergewaltigungsvorwürfen

Manchester City suspendiert seinen französischen Profi Benjamin Mendy, nachdem auf der Insel wegen Sexualdelikten Anklage gegen den 27-Jährigen erhoben wurde.

Wie die Polizei mitteilt, geht es um Vorfälle gegen drei Frauen, die sich im Zeitraum zwischen Oktober 2020 und August 2021 ereignet haben sollen. Mendy wird der vierfachen Vergewaltigung und eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Am 27. August kommt es zu einer gerichtlichen Verhandlung. “Die Angelegenheit ist Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens und der Klub kann daher keine weiteren Stellungnahmen abgeben, bis dieses Verfahren abgeschlossen ist”, teilt ManCity am Donnerstag mit. In dieser Saison bestritt Mendy bislang zwei Spiele für die Skyblues. Es gilt die Unschuldsvermutung.

psc 26 August, 2021 18:28