ManCity schnappt sich nächstes Brasil-Talent: Savio unterschreibt

Wie Transferexperte Fabrizio Romano twittert, haben der Premier League-Klub und Atlético Mineiro, wo der Youngster unter Vertrag steht, am Freitag alle notwendigen Papiere für den Transfer unterschrieben. Savio wird sich City anschliessen, wobei noch unklar ist, wo er in der nächsten Saison spielt. Wahrscheinlich wird er nicht direkt in den Kader integriert, sondern noch bei einem anderen Verein “platziert”. Von der PSV Eindhoven war diesbezüglich die Rede. Die Ablöse soll insgesamt 6,5 Mio. Euro (plus Boni) betragen. Mineiro sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Die offizielle Bekanntgabe des Transfers erfolgt in Kürze.

Zurzeit kommt der Flügelflitzer bereits im Profiteam von Atlético zum Einsatz.

Manchester City and Atlético Mineiro have signed all paperworks today for Savio Moreira ‘Savinho’, talented Brazilian winger born in 2004. Been told official announcement will be very soon. 🇧🇷 #MCFC

Savinho joins City Group for €6.5m plus sell-on clause and add-ons. pic.twitter.com/QfL9HiikXq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2022