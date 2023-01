ManCity verliert den Leiter seiner Nachwuchsabteilung

Dort wird er neuer «Director of Football», wie die Saints mitteilen. Für den 51-jährigen Engländer ist es eine grosse Beförderung, nachdem er seinen aktuellen Posten bei den Skyblues seit Oktober 2017 innehatte. Bei ManCity ist Wilcox in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich sogar schon seit 2013 tätig.

Nun verlässt er den Juniorenbereich und übernimmt eine verantwortungsvolle Rolle im Profibetrieb von Southampton. Wilcox war einst auch selbst Premier League-Profi.

We can confirm that Jason Wilcox will leave City at the end of the 2022/23 season to take up a new role at Southampton.

Best of luck, Jason! 💙

— Manchester City (@ManCity) January 20, 2023