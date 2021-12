ManCity will Gespräche mit Gabriel Jesus eröffnen

Im Sommer hatte noch vieles daraufhin gedeutet, dass Manchester City und Gabriel Jesus getrennte Wege gehen. Jetzt starten wohl bald Vertragsverhandlungen.

Manchester City und Gabriel Jesus könnten ihrer vertraglich geregelte Zusammenarbeit schon bald eine Auffrischung verpassen. Laut dem britischen Portal “90min” will der amtierende Englische Meister demnächst Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufnehmen. Aktuell ist das Arbeitspapier noch bis 2023 gültig.

Gabriel Jesus war in den letzten Monaten permanent mit einem Abgang in Verbindung gebracht worden. Einerseits war der Brasilianer als Ersatz für Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin, andererseits als Nachfolger von Harry Kane bei Tottenham Hotspur gehandelt worden. Nichts von dem wurde allerdings in die Tat umgesetzt.

Trainer Pep Guardiola setzt regelmässig auf Gabriel Jesus, der in 19 Pflichtspielen auf starke 13 direkte Torbeteiligungen kommt. Nun könnte sich der 24-Jährige schon bald langfristig binden.

aoe 18 Dezember, 2021 10:40