Manuel Akanji schafft ein Kunststück, das seit 2015/16 niemandem gelang

Der 28-jährige Verteidiger brachte 63 seiner 63 Pässe im gegnerischen Drittel an den Mann! Akanji wies also in diesem Bereich eine 100-prozentige Passquote auf. So etwas hat in den Top 5 Ligen seit der Saison 2015/16 niemand mehr geschafft.

Der Schweizer Nati-Verteidiger, der kürzlich noch von einer Verletzung gebremst wurde, hat einmal mehr seine Zuverlässigkeit untermauert, die City-Coach Pep Guardiola an ihm derart schätzt.

⚠️ | QUICK STAT

Manuel Akanji completed 63/63 passes in the final third against Brentford tonight.

Since the start of 2015/16, no one else in any of Europe's top 5 leagues completed that many passes in the final third in one match without misplacing a single one. 🤯#MCIBRE pic.twitter.com/KWEXJfvDDy

— Sofascore (@SofascoreINT) February 20, 2024