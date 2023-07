Nächster Star für die Saudis: Riyad Mahrez hat unterschrieben

Der 32-jährige Flügelstürmer verlässt Manchester City und unterschriebt bei seinem neuen Verein einen Vertrag bis 2027. Mahrez kommentiert seinen Wechsel so: "Für Manchester City zu spielen, ist eine Ehre und ein Privileg. Ich bin zu City gekommen, um Trophäen zu gewinnen und meinen Fussball zu genießen, und das habe ich alles erreicht und noch viel mehr. Ich hatte fünf unvergessliche Jahre bei diesem Verein, in denen ich mit unglaublichen Spielern, fantastischen Fans und dem besten Trainer der Welt zusammengearbeitet habe."

The wait is over: Riyad is real 🥶💚@Mahrez22#MahrezToAlahli

pic.twitter.com/EK1ZVvmVY5

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 28, 2023