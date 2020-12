Neue Corona-Fälle: Everton gegen ManCity abgesagt

Kyle Walker und Gabriel Jesus wurden zuletzt bereits positiv getestet. Bei einer neuen Testrunde haben nun nach Angaben des Premier League-Klubs weitere Spieler und Staffmitglieder positive Resultate abgegeben. In Absprache mit den Gesundheitsbehörden, der Premier League und den beiden Vereinen wird die Partie zwischen Everton und ManCity abgesagt bzw. verschoben.

NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.

