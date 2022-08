Neuzugang für die linke Seite: ManCity verpflichtet Sergio Gomez

Der 21-Jährige wechselt für eine Ablöse von 13 Mio. Euro vom RSC Anderlecht aus Belgien zu den Skyblues, wo er einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet. Die linke Seite galt seit dem Abgang von Oleksandr Zinchenko bei den Citizens als Baustelle. Mit der Verpflichtung von Sergio Gomez wurde sie jetzt geschlossen. Borussia Dortmund, wo Gomez bis vor Jahresfrist unter Vertrag stand, erhält dank einer Weiterverkaufsbeteiligung 15 Prozent der Gesamtablöse.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️

Read more ⤵️

— Manchester City (@ManCity) August 16, 2022