Oliver Bierhoff gibt Update zu Leroy Sané

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff ist zuversichtlich, dass Leroy Sané im EM-Team Deutschlands eine Rolle spielen wird.

Der Flügelflitzer hat sich von seinem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer erholt. Davon hat sich Bierhoff bei einem Besuch beim ManCity-Profi in der vergangenen Woche überzeugt, wie er in der “Bild” erzählt: “Mein Gefühl ist positiv. Ich bin davon überzeugt, dass Leroy Sané für die EM bereit ist. Ich war vor zwei Wochen bei ihm in Manchester. Da hat er einen sehr guten und fitten Eindruck gemacht, hat ja auch schon für ManCitys U23 gespielt. Ich rechne mit ihm für die EM!”

Der 24-Jährige muss sich zwar mit einem Einsatz bei den Profis der Citizens laut Ankündigung von Trainer Pep Guardiolanoch gedulden, doch bis im Juni sollte er wieder bei 100 Prozent sein. Der Angreifer habe einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, wie Bierhoff versichert: “Wirklich sehr positiv. Er hat keine Probleme mehr. Es sind ja auch schon sechseinhalb Monate vorbei. Vom Zeitraum sind wir sehr gut dabei.”

Sané hatte sich im Community Shield im vergangenen Sommer einen Kreuzbandriss zugezogen, was einen Wechsel zum FC Bayern in letzter Minute verhindert hatte. Für die nächste Transferperiode ist er in München wieder ein heisses Thema.

psc 5 März, 2020 10:07