Olmo zu ManCity? Leipzig-Trainer Rose reagiert auf Gerüchte

Dani Olmo wird seit ein paar Tagen mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht. RB Leipzigs Trainer Marco Rose bezieht Stellung.

Steht Dani Olmo vor einem Wechsel von RB Leipzig zu Manchester City? Verwunderlich wäre es nicht, wenn die Mannschaft von Coach Pep Guardiola den spanischen Nationalspieler auf dem Zettel hätte, immerhin überragte er letzte Woche erst mit einem Hattrick beim 3:0 im Supercup gegen den FC Bayern.

"Ich glaube, Dani fühlt sich im Moment mega wohl mit seiner Rolle hier. In dem Geschäft ist nichts unmöglich, aber ich hoffe nicht, dass jemand glaubt, da ist ein Türchen auf", sagte Marco Rose am Freitag auf der Pressekonferenz. Olmo verlängerte erst im Juni seinen Vertrag in Leipzig bis 2027, es soll aber eine Ausstiegsklausel von 60 Mio. Euro enthalten sein.

adk 18 August, 2023 16:55