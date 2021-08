Pep Guardiola kündigt seinen Abschied von ManCity an

Pep Guardiola lässt eine kleine Bombe platzen: Am Rande eines Sponsorentermins kündigt er an, dass er Manchester City 2023 verlassen wird.

Dann endet der aktuelle Vertrag des spanischen Starcoaches beim amtierenden englischen Meister. Eine Verlängerung wird es nicht mehr geben. “Nach sieben Jahren muss ich eine Pause einlegen”, sagt der 50-Jährige. Guardiola will nach seiner Zeit in Manchester erst einmal ein Sabbatical nehmen und “von anderen Trainern lernen”.

Danach will Guardiola erst einmal nicht mehr in den Klubfussball zurückkehren, sondern eine Nationalmannschaft trainieren: “Der nächste Schritt wird eine Nationalmannschaft sein. Ich würde gerne bei einer Europameisterschaft, einer Copa America oder einer Weltmeisterschaft an der Seitenlinie stehen”, führt er aus.

psc 26 August, 2021 00:01