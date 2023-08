Pep Guardiola bestätigt den Transfer von Josko Gvardiol

ManCity-Trainer Pep Guardiola bestätigt, dass er künftig auf die Dienste von Abwehrspieler Josko Gvardiol zählen kann.

Die Citizens haben sich mit RB Leipzig über einen Transfer des 21-jährigen Kroaten geeinigt. Berichten zufolge zahlt der Triple-Gewinner 90 Mio. Euro plus erfolgsabhängige Boni. "Er ist schon hier. Wir machen die medizinischen Untersuchungen und hoffen, dass wir den Deal in den nächsten Stunden abschliessen können", sagt Guardiola am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Der Nationalspieler wird sich bei City bis 2027 verpflichten. RB Leipzig zahlte für den Innenverteidiger im Sommer 2021 knapp 19 Mio. Euro und kann diesen nun für ein Vielfaches verkaufen.

psc 4 August, 2023 15:22