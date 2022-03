Pep Guardiola irritiert bei ManCity-Patzer

Manchester City kommt bei Crystal Palace in der Premier League am Montagabend trotz Überlegenheit nicht über ein torloses Remis hinaus. Trainer Pep Guardiola irritiert mit seinem Verhalten auf der Bank.

Obwohl seinem Team im Laufe der Partie sichtlich die Kräfte ausgehen und neue Impulse zumindest auf den ersten Blick durchaus sinnvoll wären, wechselt der spanische Startrainer während 90 Minuten kein einziges Mal. Und dies mit möglichen Einwechselspielern wie Gabriel Jesus, Raheem Sterling oder Ilkay Gündogan auf der Bank. Guardiola sitzt meist stoisch und ruhig auf seinem Platz und zeigt wenig Emotionen.

ManCity kann den Vorsprung in der Tabelle auf Liverpool zwar auf vier Punkte ausbauen, verfügt nun aber über eine Partie mehr als die Reds. Verlustpunktmässig ist die Mannschaft von Jürgen Klopp also näher an die Skyblues herangerückt.

psc 14 März, 2022 23:41