Pep Guardiola schliesst ManCity-Neuzugänge im Januar aus

Manchester City will die komplette Saison mit dem bestehenden Kader bestreiten. Neuzugänge sind im Januar keine geplant.

Dies teilt Trainer Pep Guardiola am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. «Wir werden im Januar niemanden verpflichten. Wir haben unseren Kader zusammen», so der Spanier. Der letzte Transfer der Skyblues kurz vor Transferschluss im Sommer war jener von Manuel Akanji. Mit der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers waren die Planungen abgeschlossen und bleiben dies bis im kommenden Sommer auch. Guardiola hat keine weiteren Wünsche. Wohl zumindest sofern sich kein Schlüsselspieler gravierend verletzten sollte. ManCity ist an der WM mit zahlreichen Profis vertreten. Eine erhöhte Gefahr für Blessuren ist deshalb gegeben.

psc 8 November, 2022 16:21