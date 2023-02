Pep Guardiola: «Bin überzeugt, dass wir unschuldig sind»

Trainer Pep Guardiola hat sich am Freitag auf einer Pressekonferenz erstmals zu den Ermittlungen geäussert, die wegen Verstössen gegen Financial Fairplay-Regularien gegen Manchester City laufen. Der Spanier ist überzeugt, dass sein Klub unschuldig ist.

Der spanische Starcoach positioniert sich eindeutig. «Es ist das zweite Mal, dass sich diese Geschichte wiederholt. Der Verein hat bewiesen, dass wir völlig unschuldig sind. Wir haben nichts falsch gemacht. Jetzt ist es der gleiche Fall. In diesem Land ist jeder unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Das ist nicht geschehen. Warum sollte ich meinen Leuten nicht vertrauen?» Guardiola nimmt den nun anstehenden Prozess gelassen: «Die Zeit wird zeigen, was passieren wird. Aber nur für den Fall, dass wir nicht unschuldig sind, werden wir akzeptieren, was der Richter und die Premier League entscheiden.»

Zu einem vorzeitigen Abgang, wie zuletzt medial spekuliert, wird es definitiv nicht kommen: «Ich werde mich nicht von diesem Platz wegbewegen. Das kann ich Ihnen versichern. Mehr denn je», so der 52-Jährige.

ManCity droht im Falle einer Verurteilung eine Geldstrafe, ein Punktabzug oder sogar der Ausschluss aus der Premier League.

psc 10 Februar, 2023 15:50