Pep Guardiola soll noch dieses Jahr bei ManCity verlängern

Die Klubbosse von Manchester City wollen unbedingt auch in Zukunft mit Erfolgscoach Pep Guardiola zusammenarbeiten. Der Optimismus im Lager der Skyblues ist gross, dass der spanische Trainer einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Guardiola befindet sich bereits in seiner siebten Saison bei den Citizens. Vier Meistertitel und einen Pokalsieg kann er in dieser Zeit unter anderem verbuchen. Der ganz grosse Triumph in der Champions League blieb bislang allerdings noch aus. Der aktuelle Vertrag des 52-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Laut «90min.com» geht man bei den ManCity-Bossen davon aus, dass der frühere Barça-Trainer noch in diesem Kalenderjahr verlängert.

Guardiola wird als besonderes Schmankerl angeboten, dass er nach seiner Zeit in Manchester auch noch in der MLS tätig werden darf, wenn er dies denn möchte. Mit New York City verfügen die Klubbosse aus Abu Dhabi auch dort über einen Verein.

Sollte es wider Erwarten nicht zur Vertragsverlängerung von Guardiola kommen, könnte sich City um Mikel Arteta von Arsenal oder Julian Nagelsmann vom FC Bayern bemühen. Arteta war bereits als Assistent von Guardiola bei den Skyblues tätig. Allerdings stellt sich die Frage, ob er von seinem aktuellen Verein loszueisen ist. Auch ein baldiger Wechsel von Nagelsmann auf die Insel scheint fast ausgeschlossen, da er in München für die kommenden Jahre fest eingeplant ist.

Ein realistischerer Name könnte Marcelo Gallardo sein, der in seiner argentinischen Heimat bei River Plate engagiert ist. Auch er ist aber nur zweite Wahl, falls sich Guardiola für einen Abschied entscheiden sollte.

psc 8 November, 2022 15:19