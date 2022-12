Pep Guardiola will Milan-Star Theo Hernandez

Theo Hernandez kommt durch den Kreuzbandriss seines Bruders Lucas bei der französischen Nationalmannschaft zum Handkuss und hat an der WM einen Stammplatz inne. Der 25-Jährige überzeugt in der Équipe tricolore und auch bei seinem Klub AC Mailand. Pep Guardiola würde den 25-Jährigen offenbar gerne auf die Insel holen.

Der Linksverteidiger hat im Februar seinen Kontrakt bei den Rossoneri bis 2026 verlängert und nimmt beim italienischen Meister eine sehr wichtige Rolle ein. Italienischen Medienberichten zufolge bekundet ManCity aber grosses Interesse an ihm und könnte mit den noch dickeren Scheinen winken. Hernandez wurde einst bei Atlético ausgebildet und fand 2019 via Stadtrivale Real Madrid den Weg zu Milan. Ob er dereinst auch die Premier League aufmischen wird, steht noch in den Sternen. Fakt ist, dass ihn Milan nur sehr gerne abgeben würde.

psc 12 Dezember, 2022 13:38