Pep Guardiola bestraft zwei Stars für einen Clubbesuch

Pep Guardiola kann durchaus ein Disziplinfanatiker sein. Die beiden englischen Offensivkräfte Phil Foden und Jack Grealish bekamen dies hautnah zu spüren.

Beim 4:0-Sieg gegen Newcastle am vergangenen Wochenende verdonnerte der spanische Trainer das Duo auf die Ersatzbank. Dies kam nicht von ungefähr: Nach einem 7:0-Sieg gegen Leeds United einige Tage zuvor wurden Foden und Grealish bei einem gemeinsamen Besuch eines Nachtclubs gesichtet. Im “Telegraph” erschien ein entsprechendes Foto.

Das Trainerteam soll bei der Trainingseinheit, die auf das Spiel folgte, tatsächlich festgestellt haben, dass beide einen müden und nicht ganz fitten Eindruck hinterliessen. Also flogen sie aus der Startelf. “Es war keine Rotation”, erklärt Guardiola seine Aufstellung gegen die Magpies. “Ich habe mich für diese Mannschaft entschieden, weil sie es verdient hat, heute zu spielen, diese Jungs und nicht die anderen.” In der jetzigen Phase sei der Fokus und genügend Erholung besonders wichtig: “In der Weihnachtszeit achte ich sehr auf das Verhalten auf und neben dem Platz. Und wenn es abseits des Platzes nicht richtig ist, werden sie nicht spielen.” Ablenkungen in Form von Clubbesuchen toleriert Guardiola nicht bzw. werden umgehend sanktioniert, wie dieses Beispiel zeigt: “Wir müssen also wegen der Ablenkungen in der Weihnachtszeit und allem, was passiert, die ganze Zeit konzentriert sein – du musst immer noch konzentriert sein.”

psc 22 Dezember, 2021 16:40