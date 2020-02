Preisschild für Sterling und De Bruyne

Für Manchester City könnte der zweijährige Ausschluss von allen internationalen Wettbewerben weitreichende Folgen haben und eine Star-Flucht lostreten. Im Fall Raheem Sterling und Kevin De Bruyne wird es für interessierte Klubs richtig teuer.

In den kommenden Monaten muss sich Manchester City einen sehr guten Plan einfallen lassen. Einen Plan, mit dem die Leistungsträger davon überzeugt werden können, dem Klub trotz der jüngsten UEFA-Sanktionen nicht den Rücken zuzudrehen.

Jenem Spektrum an Spielern gehören die beiden Superstars Raheem Sterling und Kevin De Bruyne an. Das Duo ist ein absolut belebendes Element in der Offensive und kommt in der Addition auf 36 Torbeteiligungen in der laufenden Premier-League-Saison.

Laut “Sun” dürfen Sterling und De Bruyne den Verein jeweils für umgerechnet rund 215 Millionen Euro verlassen. In England wird vor allen Dingen Real Madrid lebhaftes Interesse an Sterling nachgesagt, der in Manchester noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Der Englische Meister hatte in der Vergangenheit einige Anläufe unternommen, um Sterlings Arbeitsvereinbarung vorzeitig auszudehnen. Der Flügelstürmer lehnte dies allerdings permanent ab.

aoe 16 Februar, 2020 16:41