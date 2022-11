«Relaxen & trainieren» – Das plant Erling Haaland in der WM-Pause

Erst einmal will Haaland ein wenig «relaxen», wie er im Gespräch mit «Sky Sports» verrät. Wie lange der Urlaub ausfällt, ist offen. Da die Premier League ihren Spielbetrieb aber am 26. Dezember fortsetzt, wird die Pause nicht so lange sein wie in anderen Ligen. Danach geht es für den 22-Jährigen darum, wieder zu trainieren und sich in den bestmöglichen Zustand für die zweite Saisonhälfte zu bringen. Viel ändern will Haaland nach eigener Ansicht nicht, da er mit der ersten Saisonhälfte (23 Tore in 18 Spielen) natürlich hochzufrieden ist.

"It's about preparing myself for the next half of the season" 💪

Erling Haaland on his plans for the next six weeks, after Norway missed out on qualifying for the World Cup. pic.twitter.com/ZmlWueC7Sy

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 15, 2022