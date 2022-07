Riyad Mahrez regelt seine Zukunft langfristig

Der algerische Stürmer Riyad Mahrez sieht seine Zukunft auch in den kommenden Jahren bei Manchester City.

Der 31-jährige Rechtsaussen hat seinen Vertrag bei den Skyblues bis 2025 verlängert. Mahrez stiess im Sommer 2018 für knapp 70 Mio. Euro von Ligakonkurrent Leicester City zu den Citizens und nimmt in der Offensive eine wichtige Rolle ein. In der vergangenen Saison setzte ihn Trainer Pep Guardiola in insgesamt 47 (!) Pflichtspielen ein.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY — Manchester City (@ManCity) July 15, 2022

psc 15 Juli, 2022 18:41