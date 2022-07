Rückkehr steht bevor: Chelsea und Aké offenbar einig

Nathan Aké steht offenbar vor einer Rückkehr zum FC Chelsea. Der Niederländer, der bereits zwischen 2011 und 2017 den Blues angehörte, ist sich nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano mit den Londonern einig: Es soll zum Wechsel kommen.

Chelsea have full agreement with Nathan Aké on personal terms. Man City are aware of the situation on the player side, but still waiting to receive the official bid. 🔵 #CFC

City want around £40/45m for Aké and plan is to replace him with a new centre back in case he leaves. pic.twitter.com/Pyu8jwYf6o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2022