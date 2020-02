Sane gibt Comeback-Kommentar ab

“Back on the pitch”, schreibt Leroy Sane bei Twitter. Der deutsche Nationalspieler gab am Freitagabend nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Exakt 208 Tage dauerte die Absenz von Leroy Sane. Am Freitagabend spielte er im U23-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal knapp eine Stunde, ehe sein Comeback zu Ende ging. “Es fühlte sich wirklich gut an. Es war gut, ein allgemeines Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, wieder auf dem Platz zu sein”, sagte Sane nach ManCitys 4:2-Sieg.

Allerdings gebe es immer noch eine Lücke, bis er bei 100 Prozent und auf dem Niveau sei, auf dem er vor dem erlittenen Kreuzbandriss war. “Ich bin zuversichtlich und hatte keine Probleme, daher bin ich mit dem heutigen Tag zufrieden”, so der deutsche Nationalspieler weiter.

Natürlich wäre es am besten, wenn er schnellstmöglich wieder zu seiner Bestform finden würde. Selbst wolle er sich dabei aber nicht unter Druck setzen. Vor allem, so Sane, müsse er sich noch an das Spieltempo gewönnen: “Denn wenn du für die Zeit draussen warst, wie ich es war, musst du erst wieder an Speed gewinnen.”

Die Rückkehr des 24-Jährigen freut nicht nur Manchester City, sondern auch den FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister soll nach wie vor an einer Verpflichtung interessiert sein.

aoe 29 Februar, 2020 11:18