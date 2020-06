Der 32-Jährige verletzte sich am Montag beim 5:0-Sieg gegen Burnley so schwer, dass ein Eingriff notwendig wird. Die Operation wird in Barcelona vorgenommen. Wie lange Sergio Agüero im Anschluss ausfallen wird, könne erst nach dem Eingriff abgeschätzt werden, sagte Guardiola. Mehrere Wochen bis sogar Monate werden es sein.

PEP 💬 After (treatment with Dr. Cugat in Barcelona) we don't know when @aguerosergiokun will come back and join us.

He will tell us with more accuracy when he can come back.

— Manchester City (@ManCity) June 24, 2020